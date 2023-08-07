Мужчина напал со страйкбольной гранатой на подростков во время фестиваля фурри

Возбуждено уголовное дело.

В воскресенье, 6 августа, в экстренные службы поступило сообщение о том, что в Удельном парке проспекте неизвестный мужчина в балаклаве взорвал гранату. Как выяснилось позже, происшествие произошло на фестивале субкультуры фурри. Об этом стало известно Piter.TV.

Подозреваемого задержали недалеко от места происшествия: им оказался 19-летний молодой человек, который во время мероприятия выдернул чеку из учебно-имитационной гранаты, после чего произошёл взрыв.

В воскресенье в больницу самостоятельно обратился мужчина, который отбирал у неизвестного гранату. У него диагностировали закрытый взрывной субкапитальный перелом 5-й пястной кости левой кисти без смещения отломков.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что двух военных с признаками наркотического опьянения на каршеринге задержали в Петербурге.

Видео: Telegram / Mr.Fox, фото: Piter.TV