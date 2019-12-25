Суд решил не наказывать "Зенит" второй раз за празднование чемпионства

Производство по делам за нарушение правил проведение публичных мероприятий и невыполнение служебных обязанностей было прекращено главой отдела обеспечения безопасности мероприятий петербургской команды.

Решением Октябрьского районного суда Петербурга было прекращено 2 административных дела в отношении петербургского ФК "Зенит", связанных с несогласованным празднованием чемпионства сине-бело-голубых. Об этом сообщила Объединённая пресс-служба судов города.

Напомним, речь идёт о мероприятии в честь победы команды в матче чемпионата России сезона 2022-2023 гг. "Зенит" организовал торжество в центре города, но не согласовал мероприятие с региональным ГУ МВД.

Производство по делам за нарушение правил проведение публичных мероприятий и невыполнение служебных обязанностей было прекращено главой отдела обеспечения безопасности мероприятий петербургской команды. Такое решение было принято в связи с тем, что команде уже было назначено наказание в размере 300 тыс. рублей.

Ранее мы сообщили о том, что "Зенит" пропускает победу в захватывающем матче против "Динамо".

Фото: Piter.TV