"Зенит" пропускает победу в захватывающем матче против "Динамо"

Встреча началась активно, и уже на 7-й минуте "Динамо" открыли счет благодаря удачному удару Константина Тюкавина. Однако, питерцы не сдавались и пытались сбросить преимущество соперника. Капитан Игорь Смольников вырвал равенство, удачно реализовав пенальти на 31-й минуте. Об это пишет "Петербургский дневник".
Судьбоносным моментом стало удаление защитника "Зенита" Роберта Ренана на 55-й минуте. Этот эпизод сильно сыграл на руку "Динамо", которые смогли вновь выйти вперед счетом 2:1 после точного удара Ивана Сергеева.
Но "Зенит" продолжал натискать и вскоре добился заслуженного равенства. На 70-й минуте полузащитник Андрей Мостовой с пенальти вновь привел свою команду в игру, заставив болельщиков уверовать в чудо.
Однако, радость питерских фанатов была кратковременной. В самом конце матча, на 89-й минуте, нападающий "Динамо" Артем Нгамале забил решающий мяч, принеся своей команде драгоценные три очка.
Эксперты отмечают, что болельщикам "Зенита" не стоит сильно расстраиваться из-за этого поражения. Игра с "Динамо" была насыщенной и неоднозначной, а московская команда продемонстрировала высокий уровень подготовки и агрессивность в своей игре.
Ранее сообщалось, что Малком перешел из "Зенита" в команду из Саудовской Аравии "Аль-Хиляль".
Фото: Piter.TV
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