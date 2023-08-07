"Зенит" пропускает победу в захватывающем матче против "Динамо"

Сенсационное противостояние между "Зенитом" и "Динамо" завершилось эмоциональной победой для московской команды со счетом 3:2. Петербургские болельщики остались в недоумении.

Встреча началась активно, и уже на 7-й минуте "Динамо" открыли счет благодаря удачному удару Константина Тюкавина. Однако, питерцы не сдавались и пытались сбросить преимущество соперника. Капитан Игорь Смольников вырвал равенство, удачно реализовав пенальти на 31-й минуте. Об это пишет "Петербургский дневник".

Судьбоносным моментом стало удаление защитника "Зенита" Роберта Ренана на 55-й минуте. Этот эпизод сильно сыграл на руку "Динамо", которые смогли вновь выйти вперед счетом 2:1 после точного удара Ивана Сергеева.

Но "Зенит" продолжал натискать и вскоре добился заслуженного равенства. На 70-й минуте полузащитник Андрей Мостовой с пенальти вновь привел свою команду в игру, заставив болельщиков уверовать в чудо.

Однако, радость питерских фанатов была кратковременной. В самом конце матча, на 89-й минуте, нападающий "Динамо" Артем Нгамале забил решающий мяч, принеся своей команде драгоценные три очка.

Эксперты отмечают, что болельщикам "Зенита" не стоит сильно расстраиваться из-за этого поражения. Игра с "Динамо" была насыщенной и неоднозначной, а московская команда продемонстрировала высокий уровень подготовки и агрессивность в своей игре.

Ранее сообщалось, что Малком перешел из "Зенита" в команду из Саудовской Аравии "Аль-Хиляль".

Фото: Piter.TV

