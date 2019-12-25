Малком перешел из "Зенита" в команду из Саудовской Аравии "Аль-Хиляль"

"Зенит" запрашивал за игрока 50 млн евро, однако лишь 12 млн полагались самому атакующему полузащитнику.

Сегодня, 3 августа, в пресс-службе ФК "Зенит" рассказали о завершении сделки по переходу Малкома в саудовскую команду "Аль-Хиляль"

Детали договора не раскрываются. "Деловой Петербург" пишет, что арабский портал Arriyadiyah уже сообщал об уходе Малкома в сборную Саудовской Аравии. "Зенит" запрашивал за игрока 50 млн евро, однако лишь 12 млн полагались самому атакующему полузащитнику. Через неделю гендиректор "сине-бело-голубых" подтвердил информацию, но уточнил сумму – 60 млн евро, что является рекордной цифрой для премьер-лиги России.

Ранее на Piter.TV: в Михайловском саду прошла вторая открытая тренировка "Зенита".

Фото: пресс-служба ФК "Зенит"