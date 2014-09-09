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В Михайловском саду прошла вторая открытая тренировка "Зенита"
Сегодня, 23:02
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В Михайловском саду прошла вторая открытая тренировка "Зенита"

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Впервые тренировку такого формата ФК провел в 2022-м возле Медного всадника.

Сегодня, 1 августа, в Михайловском саду Петербурга прошла вторая открытая тренировка ФК "Зенит". Об этом сообщили в пресс-службе команды.

Занятие в рамках сотрудничества "сине-бело-голубых" и Русского музея стартовало в 17:30. Впервые тренировку такого формата ФК провел в 2022-м возле Медного всадника.

Такие мероприятия показывают наше единство с городом. Очень здорово, что мы продолжили эту традицию. Думаю, это очень важно для болельщиков, для жителей города и для нас. Это показывает, что вы вместе.

Михаил Кержаков, вратарь "Зенита"

Мероприятие прошло в преддверии матча с московским "Динамо", который состоится 6 августа. 

Ранее мы рассказывали о том, что счет матча "Зенита" с "Ахматом" составил 2:0.

Фото: пресс-служба ФК "Зенит"

Теги: михайловский сад, фк зенит
Категории: Лента новостей, Спорт, Новости СПб,

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