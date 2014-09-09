В Михайловском саду прошла вторая открытая тренировка "Зенита"

Впервые тренировку такого формата ФК провел в 2022-м возле Медного всадника.

Сегодня, 1 августа, в Михайловском саду Петербурга прошла вторая открытая тренировка ФК "Зенит". Об этом сообщили в пресс-службе команды.

Занятие в рамках сотрудничества "сине-бело-голубых" и Русского музея стартовало в 17:30. Впервые тренировку такого формата ФК провел в 2022-м возле Медного всадника.

Такие мероприятия показывают наше единство с городом. Очень здорово, что мы продолжили эту традицию. Думаю, это очень важно для болельщиков, для жителей города и для нас. Это показывает, что вы вместе. Михаил Кержаков, вратарь "Зенита"

Мероприятие прошло в преддверии матча с московским "Динамо", который состоится 6 августа.

Ранее мы рассказывали о том, что счет матча "Зенита" с "Ахматом" составил 2:0.

Фото: пресс-служба ФК "Зенит"