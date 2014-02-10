"Зениту" грозит штраф за несогласованное празднование чемпионства

ФК не согласовал вопросы организации и обеспечения общественного порядка с ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Дзержинский, Октябрьский и Петроградский районные суды Петербурга зарегистрировали протоколы о нарушениях со стороны АО "ФК "Зенит". Разбирательство связано со статьёй об организации несогласованного массового мероприятия. Об этом пишет Объединённая пресс-служба судов Северной столицы.

Как показывают материалы дела, 13 мая 2023 года АО организовало массовое мероприятие, тем самым нарушило общественный порядок, а также помешало транспортному движению и привело к нарушение благоустройства. При этом указано, что 9 мая гендиректор клуба направил губернатору Петербурга Александру Беглову официальную просьбу согласовать проведение фан-встречи, приуроченной к победе "сине-бело-голубых" в Чемпионате России в сезоне 2022/2023, с привлечением сотрудников ГИБДД для обеспечения общественного порядка. Однако, по данным ГУ МВД по городу и области, празднование в итоге прошло 13 июля, а уведомили об его проведении только 15 мая. То есть, вопросы организации и обеспечения общественного порядка не были согласованы с ведомством.

Теперь ФК грозит штраф в размере до 500 тыс. рублей.

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Фото: Telegram / Футбольный клуб "Зенит"