Петербургского школьника оштрафовали за шпаргалку на ЕГЭ

Выпускник заплатит 3 тыс. рублей за то, что пронёс на экзамен кусочек бумаги.

Ученика выпускного класса в Северной столице школьника оштрафовали за использование шпаргалки на ЕГЭ. Мальчик выплатит 3 тыс. рублей за предполагаемую попытку списывания. Об этом сообщила городская сообщает Объединённая пресс-служба судов.

Уточняется, что 5 июня одиннадцатиклассник сдавал ЕГЭ по истории. Он достал чистый кусочек бумаги прямо в аудитории и переписал на него несколько заданий из КИМ. Неизвестно, пытался ли юноша подсмотреть ответы, или просто забрать свои решения домой, но его действия не остались незамеченными.

Сам школьник уверяет, что всегда носит подобные листочки с собой.

Ранее мы сообщили о том, что количество стобалльников за ЕГЭ по русскому языку резко сократилось за год в Петербурге.

Фото: ВКонтакте / ЕГЭ