Количество стобалльников за ЕГЭ по русскому языку резко сократилось за год в Петербургов

В этом году 100 баллов заработал 141 человек, в прошлом же 226 ребят написали экзамен на высший балл.

В четверг, 15 июня, стали известны результаты петербургских школьников за ЕГЭ по русскому языку. Оказалось, что количество стобалльных работ в этом году уменьшилось по сравнению с прошлым. Об этом сообщили в Комитете по образованию.

Экзамен проходил 29 мая. Согласно результатам проверки 2023 года 3.272 школьника из Северной столицы получили от 80 до 100 баллов, 369 из них – 97 баллов. 100 баллов заработал 141 человек.

В 2022 году высший балл за ЕГЭ по русскому языку получили 226 ребят.

В администрации города отмечается, что в Петербурге сбоев при подсчете результатов экзамена не было.

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Фото: Piter.TV