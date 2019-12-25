Два петербуржца набрали 300 баллов по трем предметам

Огласили результаты ЕГЭ по физике и истории.

В воскресенье, 26 июля, петербуржцы узнали свои результаты ЕГЭ: теперь в Северной Столице количество двухсотбалльников увеличилось вдвое. 34 человека смогли сдать экзамены на 200 баллов.

Также двое сдали ЕГЭ по трем предметам на 100 баллов каждый. Счастливчиками стали выпускники из Губернаторского физико-математического лицея № 30 и Президентского физико-математического лицея № 239. Также известно, что всего 20 школьников написали экзамен по физике на 100 баллов, по истории 96 стобалльных работ, что в три раза больше, чем годом ранее.

На следующей неделе опубликуют результаты по химии, обществознанию, биологии и иностранным языкам. Отмечается, что уже показатели количества стобалльных результатов по итогам 4 экзаменационных дней превысили прошлогодние показатели. Так, всего 573 работы были написаны на сто баллов. 17 тысяч работ получили не ниже 80 баллов.

Ранее мы писали, что в Петербурге 17 выпускников набрали 100 баллов на ЕГЭ по двум предметам.

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