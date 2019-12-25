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В Петербурге 17 выпускников набрали 100 баллов на ЕГЭ по двум предметам
Сегодня, 14:48
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nadezhda_sib

В Петербурге 17 выпускников набрали 100 баллов на ЕГЭ по двум предметам

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Основная волна сдачи экзаменов завершилась сегодня.

В Петербурге подвели итоги ЕГЭ по математике. После этого количество двухсотбалльников в Петербурге увеличилось на 6 человек. На данный момент всего их 17, сообщила пресс-служба комитет по образованию города.

Ребята, которые набрали по 200 баллов, учатся в Президентском физико-математическом лицее № 239, Губернаторском физико-математическом лицее № 30 и лицее № 369 Красносельского района.

В комитете отмечают, что количество стобалльных результатов на ЕГЭ 2020 в Петербурге уже приближается к результату прошлого года и составляет 454 работы.  По итогам трех экзаменационных дней минимальный порог преодолели 96% участников.

Сегодня петербуржцы сдали устную часть ЕГЭ по иностранным языкам. Это был последний экзамен в период основной волны. 

Накануне стало известно, что ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов сдали 279 петербуржцев. 

Фото: pixabay.com 

Теги: егэ, экзамены
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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