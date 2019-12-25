В Петербурге 297 выпускников получили 100 баллов по русскому языку

Это на 40% больше, чем в прошлом году.

В Петербурге подвели итоги Единого государственного экзамена по русскому языку. В этом году 297 человек получили 100 баллов по этому предмету, что на 40% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по образованию.

При этом на данный момент уже известны имена человек, которые за 2 экзамена получили по 200 баллов. Ими стали 11 выпускников.

Больше всего результатов в сто баллов по русскому языку зафиксировали в школах Приморского, Выборгского, Калининского, Невского и Московского районов. Также стобалльниками стали два суворовца.



В этом году из-за пандемии коронавируса и требований Роспотребнадзора о соблюдении дистанции, ЕГЭ по русскому языку сдавали 2 дня.

Результаты ЕГЭ по химии требуют отменить из-за сложности. В Рособрнадзоре несогласны.

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