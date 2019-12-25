Результаты ЕГЭ по химии требуют отменить из-за сложности. В Рособрнадзоре несогласны

В данный момент подписи под петицией поставили более тысячи человек.

Результаты ЕГЭ по химии требуют отменить из-за сложности. Соответствующая петиция появилась на сайте Change.org.

Авторы петиции и подписавшиеся под ней считают, что задания единого школьного госэкзамена по химии в 2020 году были чересчур сложными. В данный момент подписи под петицией поставили более тысячи человек.

Сегодняшние работы не соответствовали уровню заданий с ФИПИ, демоверсий и досрочных вариантов. цитата из текста петиции

Создатели петиции отмечают, что в основном подготовительном пособии по химии под редакцией Добротина содержатся более простые задачи. Из-за этого выпускники целый год готовились к одному виду заданий, а получили совсем другие. По словам авторов петиции, некоторые ученики рыдали, когда увидели задания в экзаменационных материалах — некоторым даже понадобилась помощь медицинских работников.

В Рособрнадзоре несогласны с данными обвинениями. Позицию ведомства передаёт ТАСС. Там считают, что задания в ЕГЭ по химии не выходят за рамки школьной программы. Также в Рособрнадзоре отметили, что трудность заданий была обусловлена тем, что они рассчитаны на учащихся профильных классов.

Ранее школьница из Выборгского района стала ученицей года-2019.

Фото: pixabay.com