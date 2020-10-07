На досрочном этапе ЕГЭ появились первые петербуржцы-стобалльники

Все стобалльники - выпускники прошлых лет, которые решили заново сдать экзамен.

Стало известно, что на досрочном этапе сдаче ЕГЭ появились первые выпускники, которые набрали на экзамене 100 баллов. Об этом рассказала председатель комитета по образованию Наталия Путиловская.

Наивысшую оценку получили 20 работ. Отмечается, что все стобалльники - выпускники прошлых лет, которые решили заново сдать экзамен.

Досрочный период сдачи единого государственного экзамена проходит в школах с 21 марта по 7 апреля. Основная волна начинается 26 мая.

Ранее мы писали, что в Петербурге сдавать ЕГЭ будут девять выпускников из ЛДНР. Всего в Петербург прибыли пятнадцать одиннадцатиклассников.

Фото: pixabay

