Суд Петербурга оштрафовал "Зенит" на 300 тысяч рублей

Петербургский суд решил разобраться с общественными беспорядками после победы "Зенит" в Чемпионате России. Начальника безопасности клуба и сам клуб признали виновными.

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.2.2 КоАП РФ (организация массового одновременного пребывания и передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка), в отношении начальника отдела обеспечения безопасности "Зенита". Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По данным суда, вечером 13 июня обвиняемый не предпринял необходимых мер, направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности во время проведения мероприятий, посвященных победе футбольного клуба "Зенит" в Чемпионате России по футболу сезона 2022/2023.

Сам обвиняемый с протоколом был не согласен.

По итогу суд все-таки признал мужчину виновным и назначил штраф в размере 60 тысяч рублей.

Параллельно с этим проходил суд в отношении самого АО "ФК "Зенит". Футбольному клубу также был назначен штраф, но в размере 300 тысяч рублей. Причиной такого решения стали общественные беспорядки, в отношении которых клуб не предпринял никаких действий.

Ранее сообщалось, что "Зенит" пропускает победу в захватывающем матче против "Динамо".

Фото: Piter.TV