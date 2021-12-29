Горсуд Петербурга отклонил жалобу обвиняемого в мошенничестве экс-главы Калининского района Ивана Громова

Следователь попросил приобщить к делу выписки по банковским счётам Ивана Громова и его брата Павла. Также к делу приобщили счета их супруг, на всех находился огромный оборот денег.

В среду, 16 февраля, городской суд Петербурга отклонил апелляционную жалобу обвиняемого в мошенничестве экс-главы Калининского района Ивана Громова. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

Защитник в суде просил отменить постановление районного суда и избрать меру обвиняемому домашний арест или меру пресечения, которая не связана с изоляцией общества. Адвокат объяснил, что у мужчины трое детей и безработная супруга. Загранпаспорт у Громова забрали, а значит покинуть страну он не может.

Следователь попросил приобщить к делу выписки по банковским счётам Ивана Громова и его брата Павла. Также к делу приобщили счета их супруг, на всех находился огромный оборот денег. Кроме этого, к делу приобщили свидетельство о регистрации права собственности на вертолёт отца Громовых. Как рассказал обвиняемый в зале суда, его отец – бизнесмен, у которого во владении находится вертолет, и он давал им пользоваться сыновьям.

В результате суд отклонил жалобу и оставил меру пресечения Ивана Громова без изменения.

Напомним, братьев Громовых арестовали еще в прошлом году по делу о хищении более 165 млн рублей из бюджета Петербурга. Согласно версии следствия, речь идет о крупном мошенничестве при выполнении госконтрактов в сфере электронных услуг, которые совершались на протяжении четырех лет в период с 2012 по 2016 годы. Тогда Громов был председателем комитета по информатизации и связи, а его младший брат Павел помогал выводить похищенные средства на кипрские офшоры.

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Фото: Piter.tv

