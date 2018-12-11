Петербургский суд оштрафовал коня Юлия из "Трех богатырей"

Аниматор облачился в костюм известного персонажа без разрешения правообладателя.

В пятницу, 30 августа, Смольнинский районный суд оштрафовал аниматора в костюме коня Юлия из мультфильма "Три Богатыря". Мужчина, который примерил на себя образ известного персонажа, заплатит 1,5 тыс. рублей за извлечение дохода с нарушением авторских прав. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Суд установил, что 27 февраля 2019 года на Дворцовой площади аниматор предлагал прохожим сфотографироваться с собой. За один сеанс фотосессии "конь" просил 300 рублей. При этом, какого-либо лицензионного договора с обладателем прав – студией "Мельница" – у подсудимого не было.

Помимо штрафа у аниматора изъяли костюм коня Юлия. Он состоял из головы, туловища и копыт.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что председатель ТСЖ за два года незаконно присвоила 638 тысяч рублей в Василеостровском районе.

Фото: Пикабу