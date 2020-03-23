Создатель песни "Владимир Путин - молодец" выиграл суд над Моргенштерном

Рэпера обязали выплатить истцу 300 тысяч рублей.

Автор песни "Владимир Путин – молодец", казанский шоумен Олег Лихачев выиграл суд у российского рэп-исполнителя Моргенштерна. Об этом сам создатель музыкальной композиции сообщил в беседе с телеканалом "360".

Лихачев отметил, что Шестой кассационный суд Самары поддержал его и отменил апелляционное решение Верховного суда Уфы, тем самым оставив в силе решение суда первой инстанции, по которому и был назначен штраф.

Отбил 300 тысяч у топового рэпера Алишера Моргенштерна по делу о нарушении авторских прав на хит "Владимир Путин – молодец"! Олег Лихачев, автор песни

Он предложил рэперу отомстить за победу в суде в боксерском поединке. По словам Лихачева, на ринге у Моргенштерна шансы на победу будут значительно выше, чем в суде.

Теперь он намерен подавать иски к блогерам Дане Милохину и Вале Карнавал.

Напомним, Лихачев подал в суд на Моргенштерна весной 2021 года. Истец обвинил российского исполнителя в нарушении его авторских прав, так как он использовал его песню "Владимир Путин – молодец" хит для развития своего канала на платформе Youtube.

Ранее глава Следственного комитета России Бастрыкин обвинил Моргенштерна в торговле наркотиками в социальных сетях.

Фото: Instagram/morgen_shtern