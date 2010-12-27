Председатель ТСЖ за два года незаконно присвоила 638 тысяч рублей в Василеостровском районе

Она увеличивала свой оклад при помощи недостоверных документов.

В пятницу, 30 августа, прокуратора Василеостровского района обвинила председателя местного ТСЖ в присвоении чужого имущества с использованием служебного положения. По версии следствия, с июля 2014 года по июнь 2016 года, обвиняемая увеличивала свой оклад при помощи недостоверных документов. Таким образом она незаконным путем присвоила более 638 тыс. рублей. Об этом сообщили на сайте прокуратуры Петербурга.

Ложные сведения председатель предоставляла прямо в бухгалтерию товарищества. Теперь уголовное дело будет рассматривать Василеостровский районный суд.

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