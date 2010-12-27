Близнецы вымогали у петербуржца деньги за несуществующий долг

Мужчине нанесли телесные повреждения и угрожали предметом, похожий на пистолет.

Правоохранители задержали четырех человек, которые подозреваются в вымогательстве 200 тыс. рублей в счет несуществующего долга. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Мужчины могли быть участниками организованной преступной группы. Было установлено, что два брата близнеца из южного города России и два жителя Колпино применили насилие по отношению к 36-летнему мужчине на Вознесенском шоссе в Колпино, угрожали ему предметом, похожим на пистолет, и требовали с пострадавшего 200 тыс. рублей за долг, которого нет. Все подозреваемые в возрасте от 29 до 32 лет являются безработными.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье "Вымогательство". Правоохранители установили, что злоумышленники были причастны к краже автомобиля на бульваре Новаторов.

Одного из подозреваемых отпустили под подписку о невыезде. Полиция устанавливает иные эпизоды противоправной деятельности подозреваемых.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на автобазе в Ленобласти полицейские изъяли полтонны поддельного алкоголя.

Фото: pixabay.com