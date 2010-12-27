На автобазе в Ленобласти полицейские изъяли полтонны поддельного алкоголя

На месте происшествия задержали четырех подозреваемых.

Правоохранители обнаружили цех по производству поддельного алкоголя. Сотрудники полиции изъяли полтонны поддельного алкоголя, бак с этиловым спиртом и приспособления для розлива контрафакта, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Подпольный цен на автобазе в поселке имени Морозова Всеволожского района обнаружили в результате мероприятий по выявлению нелегальных мигрантов. В пресс-службе рассказали о том, что у злоумышленников была четкая схема, по которой они занимались незаконной деятельностью. Молодой уроженец закавказья перевозил готовую продукцию в точки сбыта и контролировал двух грузчиков, которые приехали из другой страны. Выходец из Коми разливал спиртосодержащую продукцию по стеклянным бутылкам и оклеивал марками. После результатов экспертизы стало известно, что акцизные марки поддельные.

Во время осмотра правоохранители изъяли бак с 500 литрами спиртосодержащей продукции, более 3 тыс. бутылок водки разного объема, 3 коробки с пробками для бутылок и 10 рулонов поддельных акцизных марок. Специалисты будут исследовать химический состав обнаруженного алкоголя.

В среду, 28 августа, по факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 1 ст.327.1 УК РФ. На месте происшествия задержали четырех подозреваемых. Правоохранители устанавливают все точки сбыта контрафакта и личности тех, кто причастен к противоправной деятельности.

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