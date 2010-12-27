В деле о покушении на журналиста Рудникова появился второй обвиняемый

Следствие предъявило обвинение уже отбывающему наказание Михаилу Васюку.

В уголовном деле о покушении на главного редактора калининградской газеты "Новые колеса" Игоря Рудникова появился новый подозреваемый. Следствие предъявило обвинение уже отбывающему наказание в колонии Михаилу Васюку. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Покушение на Рудникова произошло в кафе в центре Калининграда. Согласно материалам дела, Васюк подошел к потерпевшему сзади и обхватил его за плечи. После его соучастник Алексей Каширин нанес не менее пяти ударов колюще-режущим предметом. Рудникову удалось выжить.

В настоящее время Васюк отбывает наказание в колонии в Архангельской области за другое преступление. Недавно его перевели в Петербург для дальнейшего расследования дела. Следствие просило арестовать Васюка, но суд отказал в удовлетворении ходатайства.

Алексей Каширин был осужден в ноябре 2017 года. Суд приговорил его к 10 годам колонии по делу о покушении на убийство Рудникова. Сам Рудников стал фигурантом уголовного дела о покушении на самоуправство, по которому приговорен к обязательным работам.

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Фото: Piter.TV