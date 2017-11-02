В Петербурге за январь продали на 1 процент автомобилей больше, чем в 2018 году

Эксперты объяснили, с чем связаны низкие продажи на автомобильном рынке Северной столицы.

В Петербурге зафиксирован рост продажи автомобилей. За январь в Северной столице реализовано 8,606 новых транспортных средств. По сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, рост составил один процент.

Отметим, что причиной такого низкого роста является увеличение НДС на два процента. Специалисты отметили, что петербуржцы старались успеть купить автомобиль в декабре, чтобы не переплачивать налог в новом году. Лидерами продаж остаются три бренда - "КИА", "Хендай" и отечественная марка "Лада".

Напомним, что в декабре 2018 года был составлен рекорд по объемам продаж автомобилей. Дилерам удалось найти владельцев для 15,633 машин. Это на шесть процентов больше, чем в 2017 году.

Ранее Piter.tv писал о том, что Усадьбу Орловых-Денисовых продают за 70 млн рублей.

Фото: Piter.tv