В Кирове выставили на продажу Audi A8 2000 года с пробегом всего 4,6 тысячи километров

Машина фактически сохранилась в оригинальном состоянии.

На рынке подержанных автомобилей появилось редкое предложение. В Кирове продают Audi A8 первого поколения (D2) 2000 года выпуска с пробегом всего 4678 километров. За автомобиль просят 11,9 миллиона рублей — сумму, сопоставимую с ценой нового премиального кроссовера. На объявление обратили внимание журналисты портала 110km.ru.

Машина фактически сохранилась в оригинальном состоянии. Даже шины здесь стоят заводские — дата их выпуска указывает на 41-ю неделю 2000 года. Это означает, что автомобиль практически не использовался и, вероятно, большую часть времени находился в гараже.

Audi A8 D2 считается флагманом немецкого автопрома конца 1990-х. В рестайлинговой версии автомобиль получил обновлённый дизайн и расширенный набор опций. Экземпляр, выставленный на продажу, оснащён 4,2-литровым V8 мощностью 310 л.с., пятиступенчатым "автоматом" и полным приводом quattro. Разгон до 100 км/ч занимает менее семи секунд, что для представительского седана тех лет было серьёзным результатом.

Салон отделан натуральной кожей и деревом, а багажник объёмом 525 литров и сегодня выглядит практичным. Техническое состояние машины оценено как "не требующее ремонта", в базе ГИБДД числятся два владельца и оригинальный ПТС.

Для сравнения: аналогичные Audi A8 того же поколения, но с пробегом более 100 тысяч километров, продаются в России за 600–800 тысяч рублей. Однако настолько "свежий" экземпляр — исключение.

Эксперты отмечают, что стоимость в 11,9 миллиона может показаться высокой, но в сегменте коллекционных автомобилей цена формируется не возрастом, а состоянием и уникальностью. Эта A8 скорее интересна не как повседневный транспорт, а как коллекционный объект, символ эпохи и показатель качества инженерии конца XX века.

Фото: сайт портала auto.ru