В Петербурге мужчина отвёз машину в автосервис, а потом увидел её на "Авито"

Преступник объявился сам.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 30 апреля в полицию поступило заявление от мужчины.

Он рассказал, что отвёз в автосервис по ул. Челиева д. 7 свою машину "Лада-Приора" ещё 5 февраля. Спустя время он приехал посмотреть, как проходит ремонт, но не обнаружил свой автомобиль.

Мужчина пытался самостоятельно найти свою машину, и увидел объявление о её продаже в интернете.

Сотрудники полиции в пос. им. Свердлова Всеволожского района задержали безработного 1981 года рождения за рулём угнанного автомобиля. Он утверждал, что купил машину.

1 мая в полицию пришёл сам преступник и дал явку с повинной. Он сообщил, что перевёз автомобиль к своему дому, после чего продал его задержанному ранее мужчине.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что дело об угоне дорогостоящего Mercedes в Петербурге дошло до суда.

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