Дело об угоне дорогостоящего Mercedes в Петербурге дошло до суда

Похититель залез в автомобиль, заметив открытую дверь.

В прокуратуре Василеостровского района утвердили обвинительное заключение по уголовному делу об угоне, его возбудили против петербуржца, похитившего чужой дорогостоящий автомобиль. Об этом 27 апреля сообщили в пресс-службе ведомства.

Как считает следствие, обвиняемый заметил у дома №56 по Большому проспекту Васильевского острова "Мерседес", водительская дверь которого была не заперта, и решил воспользоваться моментом. Мужчина свободно сел в салон, обнаружил ключ зажигания и незамедлительно запустил двигатель машины. Таким образом злоумышленник угнал иномарку, скрывшись в неизвестном направлении, однако в Петергофе был задержан инспекторами ДПС.

Автомобиль вернули законной владелице, а уголовное дело угонщика рассмотрят в Василеостровском районном суде.

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