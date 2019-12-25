В Петербурге задержана охотница за телефонами из Рязани

Общая сумма ущерба составляет более 100 тысяч рублей.

Стало известно, что 23 апреля сотрудники полиции задержали у дома №95 по Московскому проспекту девушку 1999 года рождения по подозрению в совершении серии краж. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Первую кражу злоумышленница совершила ещё 16 января в гипермаркете "Лента": из магазина был похищен мобильный телефон "iPhoneXR" стоимостью 60 000 рублей из кармана куртки покупательницы.

Последующие кражи произошли 31 января и 28 февраля. Преступница также вытащила смартфоны из курток прохожих.

Общая сумма ущерба составляет более 100 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Установлено, что девушка нигде не работает, прописана в Рязани.

Ранее мы сообщили, что неизвестные угнали залоговый Land Rover на Фаворского.

Фото: Pixabay