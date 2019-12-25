В Петербурге задержана охотница за телефонами из Рязани

Стало известно, что 23 апреля сотрудники полиции задержали у дома №95 по Московскому проспекту девушку 1999 года рождения по подозрению в совершении серии краж. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.
Первую кражу злоумышленница совершила ещё 16 января в гипермаркете "Лента": из магазина был похищен мобильный телефон "iPhoneXR" стоимостью 60 000 рублей из кармана куртки покупательницы.
Последующие кражи произошли 31 января и 28 февраля. Преступница также вытащила смартфоны из курток прохожих.
Общая сумма ущерба составляет более 100 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.
Установлено, что девушка нигде не работает, прописана в Рязани.
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Фото: Pixabay
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