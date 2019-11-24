Неизвестные угнали залоговый Land Rover на Фаворского

Автомобиль 2014 года выпуска имел скол на багажнике и разбитое водительское стекло.

Вечером 21 апреля в полицию Калининского района Петербурга обратилась 34-летняя женщина и заявила об угоне автомобиля марки Land Rover Discovery 4.

Как стало известно Piter.TV, машина была припаркована во дворе дома №15/1 на улице Фаворского. Злоумышленникам потребовалось пару минут, чтобы открыть авто и увезти его в неизвестном направлении.

Черный дизельный Land Rover 2014 года выпуска имел тонированные стекла, 30 литров дизеля в баке, скол на багажнике и разбитое водительское стекло. Хозяйка транспортного средства рассказала, что машина находится в залоге у банка и на нее наложен запрет регистрационных действий.

Полицейские осмотрели записи с камер наружного видеонаблюдения. Они увидели, как к иномарке подошли двое незнакомцев, сели в машину и уехали по улице Бутлерова в сторону Пискаревского проспекта.

Ущерб оценивается в 2,2 млн рублей. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

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