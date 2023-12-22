Иномарка насмерть сбила пешехода.

Полицией проводится проверка по факту смертельного ДТП на Индустриальном проспекте, которое произошло утром 23 января. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Около дома 18 по Индустриальному проспекту в 07:15 водитель 1975 года рождения, управляя автомобилем Land Rover, совершил наезд на неустановленного пешехода, завершающего переход дороги по регулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также личность погибшего.

На прошлой неделе при столкновении автобуса и грузового автомобиля на Ленинском проспекте пострадала женщина.

Фото: МВД