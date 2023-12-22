При столкновении автобуса и грузового автомобиля на Ленинском проспекте пострадала женщина

По предварительным данным, пострадавшую госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

На Ленинском проспекте в Петербурге вечером 19 января рейсовый автобус №333 столкнулся с грузовым автомобилем Iveco. В ДТП пострадала 61-летняя женщина, пишет "Фонтанка".

Водитель автобуса не виноват, мы ехали на "зеленый". А вот водитель Iveco решил, что успеет повернуть перед нами. Очевидец

Судя по кадрам, опубликованным в tg-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург", автобус оказался на обочине. На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД, приезжало несколько карет скорой помощи.

По предварительным данным, пострадавшую госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Обстоятельства аварии устанавливаются, проводится проверка.

Ранее мы рассказывали о том, что Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП с участием автобуса в Петербурге.

Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург