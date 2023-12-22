Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП с участием автобуса в Петербурге

Напомним, что автобус въехал в столб и снес ограждения к трамвайным путям.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП с участием рейсового автобуса №60, которое произошло 17 января на проспекте Просвещения в Петербурге, и представить доклад о ходе и результатах расследования. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГСУ СК РФ.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. Пресс-служба СК РФ

Напомним, что автобус въехал в столб и снес ограждения к трамвайным путям. В результате аварии пострадали три женщины 38, 70 и 50 лет, среди которых – беременная, и 68-летний мужчина. Все они были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

Кроме того, проверку по факту ДТП поставила на контроль прокуратура Калининского района.

Видео: Telegram / Прокуратура г. Санкт-Петербурга