Петербуржца с психическим расстройством осудят за угон такси

Мужчина воспользовался выходом таксиста из машины и быстро пересел за руль.

Прокуратура Фрунзенского района направила в суд уголовное дело, чтобы принудительно отправить на лечение ранее несудимого петербуржца. Мужчина с психическим расстройством обвинен в крупном грабеже, сообщила пресс-служба прокуратура 3 апреляю

Как считает следствие, в апреле прошлого года петербуржец вызвал такси и в пункте назначения, во Фрунзенском районе, заявил водителю, что забыл деньги. Помочь пассажиру якобы должна была его знакомая: мужчина сообщил, что сейчас придет женщина и расплатится за него. В ожидании таксист вышел из машины на перекур, а обвиняемый пересел за руль и уехал на глазах растерявшегося водителя. Ущерб таксист оценил в 400 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Петербурге осудят инсценировщиков ДТП на "Мазерати".

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