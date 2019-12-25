В Петербурге осудят инсценировщиков ДТП на "Мазерати"

Мужчины подстроили аварию с заранее помятой машиной, чтобы получить страховые выплаты.

Прокуратура Фрунзенского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о покушении на мошенничестве. Его завели в отношении двух петербуржцев, сговорившихся провести обманные действия в сфере страхования. Об этом сообщила пресс-службе прокуратуры 2 апреля.

Как считает следствие, в июне прошлого года мужчины решили инсценировать ДТП с "Хендай" и дорогостоящей "Мазерати". Злоумышленники приехали в Выборг на арендованном "Хендай" и уже помятой итальянской иномарке. Водитель "итальянца" специально врезался в "Хендай", а потом в дерево на небольшой скорости. Прибывшим на место инспекторам мужчины рассказали, что виновников ДТП стал водитель "Хендай", но повреждения получили обе машины.

После всего один из подельников обратился в страховую фирму, чтобы получить компенсацию ущерба – "Мазерати" был застрахован, а сумма выплат составила бы 400 тысяч рублей. Однако специалисты усомнились, что повреждения итальянской иномарки были получены именно в выборгском ДТП, поэтому сообщили о хитреце правоохранителям.

Уголовное дело рассмотрит Фрунзенский районный суд.

Ранее мы писали, что фальшивомонетчицу-рецидивистку из Петербурга снова осудят за сбыт поддельных купюр.

Фото: pixabay