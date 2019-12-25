Фальшивомонетчицу-рецидивистку из Петербурга снова осудят за сбыт поддельных купюр

Уголовное дело уже направили в Приморский районный суд.

В прокуратуре Приморского района утвердили обвинение по уголовному делу о сбыте поддельных денег. В соответствующем преступлении обвиняется петербурженка.

Как считает следствие, женщина расплачивалась фальшивыми купюрами за различные товары в магазинах Приморского района. Поддельные деньги выявили инкассаторы и изъяли из оборота, владелицу купюр нашли оперативным путем. Как выяснилось, за плечами петербурженки уже 17 возбужденных уголовных дел за аналогичные преступления: фальшивками дама расплачивалась также в Новгородской и Псковской областях.

Новое дело рассмотрит Приморский районный суд.

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