Мужчина ограбил кладовщика на кладбище и "самоизолировался" в Мурино

Подозреваемый отобрал у потерпевшего 30 тысяч рублей, мобильный телефон и документы.

Полиция Петербурга задержала 27-летнего мужчину по подозрению в дерзком ограблении кладовщика на территории кладбища. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу и области.

Потерпевший обратился в полицию Курортного района еще 21 марта. Он заявил, что в ходе конфликта на территории Белоостровского кладбища в поселке Песочный его знакомый отобрал у него 30 тысяч рублей, мобильный телефон и документы. После чего мужчина скрылся на своем автомобиле. Сумма ущерба составила 59 тысяч рублей.

На момент задержания подозреваемый находился в своей квартире в одном из домов на шоссе Лаврики в Мурино. В отношении него возбудили уголовное дело по статье "Грабеж". Мера пресечения выбрана в виде заключения под стражу.

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Фото: Piter.TV