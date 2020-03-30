Безработный мигрант ограбил салон сотовой связи на Литейном

Молодой человек схватил консультанта за шею и вытащил из витрины 10 смартфонов.

Вечером 29 марта в полицию Петербурга обратилась 21-летняя девушка, которая сейчас является стажером в салоне сотовой связи на Литейном проспекте, 64, и рассказала об ограблении магазина. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

По словам потерпевшей, в салон пришел неизвестный молодой человек и попросил показать ему мобильный телефон. Когда девушка открыла витрину, он схватил ее за шею и вытащил 10 смартфонов. После содеянного грабитель скрылся с места преступления.

В салоне установлены камеры наблюдения. Благодаря им подозреваемого оперативно удалось задержать. Буквально через несколько часов после ограбления его скрутили у дома №40 по набережной реки Фонтанки. Задержанным оказался 26-летний неработающий гражданин одного из среднеазиатских государств.

Сумма ущерба составила 175 тысяч рублей. Часть похищенного изъяли. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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Видео: пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти