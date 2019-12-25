На Днепропетровской улице мужчина силой отобрал у прохожей бутылку водки

Преступник сломал женщине нос.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 28 марта в полицию поступил звонок.

Женщина сообщила, что на железнодорожном мосту у дома №15 по ул. Днепропетровской незнакомый, применив физическую силу, отобрал у неё бутылку водки. Кроме того, он угрожал ножом. После грабежа злоумышленник скрылся с места происшествия.

Спустя полчаса полиция задержала подозреваемого. Им оказался 45-летний неработающий мужчина.

У пострадавшей медики зафиксировали перелом костей носа со смещением, а также ушибы и гематомы.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили, что в Ленобласти грабитель ударил женщину по голове и украл у неё продукты.

Фото: Pixabay