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На Днепропетровской улице мужчина силой отобрал у прохожей бутылку водки
Сегодня, 10:32
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ruzannar

На Днепропетровской улице мужчина силой отобрал у прохожей бутылку водки

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Преступник сломал женщине нос.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 28 марта в полицию поступил звонок.

Женщина сообщила, что на железнодорожном мосту у дома №15 по ул. Днепропетровской незнакомый, применив физическую силу, отобрал у неё бутылку водки. Кроме того, он угрожал ножом. После грабежа злоумышленник скрылся с места происшествия.

Спустя полчаса полиция задержала подозреваемого. Им оказался 45-летний неработающий мужчина.

У пострадавшей медики зафиксировали перелом костей носа со смещением, а также ушибы и гематомы.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили, что в Ленобласти грабитель ударил женщину по голове и украл у неё продукты.

Фото: Pixabay

Теги: водка, грабеж, питер
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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