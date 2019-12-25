В Ленобласти грабитель ударил женщину по голове и украл у неё продукты

Полиция разыскивает преступника.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 27 марта в полицию Гатчинского района с заявлением обратилась женщина.

Она сообщила, что вечером 22 марта в г. Гатчина у дома №12 по ул. Изотова незнакомый мужчина ударил её сзади по голове, после чего она потеряла сознание.

Когда пострадавшая пришла в себя, то обнаружила, что пропал пакет с продуктами, а также 1 300 рублей.

Возбуждено уголовное дело. Полиция разыскивает преступника.

Ранее мы сообщили, что мужчина в маске украл швейцарские часы из торгового комплекса на Торфяной дороге.

Фото: Pixabay