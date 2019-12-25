Мужчина в маске украл швейцарские часы из торгового комплекса на Торфяной дороге

Как только часы оказались у него в руках, злоумышленник сбежал из ТРК и уехал на машине.

Неизвестный мужчина в медицинской маске оставил магазин часов в торговом комплексе на Торфяной дороге без двух дорогих экземпляров наручного украшения. По информации пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и области, хитрый покупатель пришел в салон вечером 25 марта.

Мужчина попросил продавца показать ему две пары механических часов, но как только товар оказался у него в руках, злоумышленник сбежал из комплекса и скрылся на автомобиле белого цвета. Полицию на место вызвала растерянная продавщица. Сумма ущерба пока устанавливается. Полиция разыскивает преступника, решается о возбуждении уголовного дела.

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