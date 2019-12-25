В Петербурге ищут бывшего промоутера Александра Емельяненко

Бывшего промоутера знаменитого бойца MMA подозревают в торговле наркотиками.

Сегодня, 26-го марта, стало известно об объявлении в розыск Олега Раевского - бывшего промоутера бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко. По информации ТАСС, в отношении Раевского заведено уголовное дело по ст. 228 ч.1 УК РФ - незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств. Ранее суд в Санкт-Петербурге принял решение о заочном аресте Раевского.

Подозреваемый уже задерживался полицией. Три года назад в его автомобиле были найдены наркотики, но тогда Раевский был отпущен под подписку о невыезде.

Ранее мы писали, что петербургские инспекторы обнаружили наркотики в автомобиле каршеринга.

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