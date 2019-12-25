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Петербургские инспекторы нашли в каршеринговом авто двух пьяных пассажиров, пистолет и наркотики
Сегодня, 17:26
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himif

Петербургские инспекторы нашли в каршеринговом авто двух пьяных пассажиров, пистолет и наркотики

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Всех троих доставили в полицию.

Ночью 11 марта петербургские дорожные инспекторы задержали на Ленинском проспекте каршеринговый "Мерседес" для досмотра, сообщили в группе "Дорожный инспектор" "ВКонтакте". Остановленный автомобиль оказался "урожайным".

В салоне машины полицейские обнаружили полиэтиленовый сверток в изоленте, в котором лежало чуть больше двух граммов "соли" и таблетки метилэфедрона массой менее грамма. Также в машине нашли пистолет. Полиция задержала водителя и двух пассажиров с признаками наркотического и алкогольного опьянений. Женщина-пассажир сообщила, что познакомилась с водителем буквально за два часа до встречи с инспекторами. 

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о незаконном хранении и перевозке наркотиков.

Три человека оказались зажаты в машине после ДТП на трассе "Скандинавия".

Фото: Дорожный инспектор / "ВКонтакте"

Теги: гибдд, каршеринг, наркотики
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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