Названы марки самых продаваемых авто в Петербурге

Первые две строчки топа занимают кроссоверы.

В понедельник, 12 апреля, аналитики "Автостат Инфо" сообщили об итогах продажи автомобилей в Петербурге за март текущего года.

Топ открывает кроссовер Hyundai Creta. Его продали 465 раз, что на 9,5% меньше, чем год назад. Вторым в рейтинге стал кроссовер Volkswagen Tiguan. Его продали 351 раз, объем продаж сократился сразу на 15,6%. Замыкает тройку лидеров KIA Rio, его продали 343 раза, объем продаж сократился на 16,7%. На четвертом месте – Renault Logan. В этом случае прожади выросли довольно резко: со 100 до 328 шт. Рейтинг топ-5 замнул Hyundai Solaris (319 шт., +15%)

Популярными марками среди петербуржцев также стали Volkswagen Polo, KIA K5, LADA Vestа, LADA Largus и Toyota RAV4.

Всего в марте было продано 8 734 авто, что на 17% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Ранее мы писали, что в России представили первый прототип электрического мотоцикла Aurus.

Фото: pixabay