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Цвет настроения черный: петербуржцы больше любят темные автомобили
Сегодня, 12:17
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nastya960

Цвет настроения черный: петербуржцы больше любят темные автомобили

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В 2018 году в Петербурге было продано 22% автомобилей черного цвета.

Эксперты проанализировали рынок продаваемых машин в Петербурге и узнали цветовые предпочтения жителей города на Неве. Так петербургские водители любят черный цвет, как и в целом автолюбители по всей России. Об этом стало известно из исследования Авито.

В 2018 году было продано 22% черных автомобилей. Доля розовых авто составила всего 0,03%. Прирост показали белые машины, а продажи синих машин упали.

На втором месте оказались автомобили серебряного цвета, а за ними идут серый, белый, красный, зеленый, бежевый, коричневый и голубой цвета.

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Фото: pixabay 

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Теги: подержанные автомобили, продажа авто
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество, Автомобильные новости,

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