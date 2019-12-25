В России упали продажи подержанных автомобилей

В годовой динамике отмечается рост продаж на 2%.

В России по итогам ноября 2025 года упали продажи подержанных автомобилей. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на представителя пресс-службы автомобильного портала "Дром".

По информации источника, продажи подержанных автомобилей упали на 9% в сравнении с показателем за октябрь. При этом в годовой динамике отмечается рост на 2%. Отмечается, что месячное падение продаж связывают со снижением ажиотажного спроса после того, как назвали точную дату вступления в силу новых ставок утилизационного сбора.

В пресс-службе портала "Дром" добавили, что продажи автомобилей немецких брендов упали на 7%. Кроме того, снизился на 10% спрос на корейские автомобили.

Фото: Piter.tv