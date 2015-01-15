В Госдуме ожидают роста цен на новые квартиры в 2026 году

По словам депутата, цены на новые квартиры в стране могут вырасти более чем на 5,5%.

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко спрогнозировал рост цен на новые квартиры в 2026 году. Об этом он заявил "Газете.Ru".

По словам депутата, цены на новые квартиры в стране могут вырасти более чем на 5,5%. Он подчеркнул, что необходимо учитывать нынешние тенденции на российском рынке недвижимости. Аксененко напомнил, что в третьем квартале 2025 года цены на квадратный метр в среднем выросли на 19%.

В целом каждый год жилье дорожает минимум на размер инфляции. На 2026 год прогнозируемая инфляция составляет 5,5%, а рост цен на жилье будет ожидаемо выше нее. Александр Аксененко, зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ

Ранее в Госдуме предложили компенсировать россиянам ущерб от мошенников при покупке квартиры.

