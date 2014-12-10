В Госдуме предложили компенсировать россиянам ущерб от мошенников при покупке квартиры

Предложение направлено в адрес главы Верховного суда Игоря КРаснова.

Ставшим жертвами мошенников покупателям квартир необходимо компенсировать потерю денежных средств либо за счет самих аферистов, либо за счет продавца. недвижимости. Соответствующее предложение высказал лидер политической партии №Новые люди" Владислав Даванков. В сообщении телеканала "360.ru" со ссылкой на текст письма, адресованного председателю Верховного суда России Игорю Краснову от парламентария из нижней палаты, говорится о том, что на территории страны в последнее время все чаще происходят случаи жилищного обмана. В результате преступления потерпевшими являются две стороны. Речь идет как о продавцах, так и добросовестных покупателях.

Сейчас в подобных ситуациях происходит правовая коллизия, потому что судебные органы защищают права продавца по нормам о недействительности сделки. Однако они не возлагают реальную обязанность вернуть денежные средства продавцом в виду того, что средств уже были направлены аферистам. Таким образом добровсовестный покупатель лишается и денег, и жилья.

Просим подготовить разъяснения для судов, чтобы при расторжении сделок купли-продажи компенсировать покупателю стоимость квартиры за счет мошенников, либо, если они не установлены, за счет продавца. Владислав Даванков, депутат ГД РФ

