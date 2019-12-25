Доплату за площадь при переселении из аварийных домов хотят отменить

По мнению депутата России, установленный порог не создает условий для злоупотреблений, так как ограничен рамками обязательного переселения.

Глава профильного комитета Государственной думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова из "Сраведливой России" направила письмо российскому министру по строительству и ЖКХ РФ Иреку Файзуллину с законодательным предложением освободить граждан от обязательной доплаты за увеличение площади жилого помещения до семи квадратных метров при переселении из аварийного жилья по официальным региональным программам. Текст документа пресс-служба политика распространила по СМИ.

Парламентарий из нижней палаты указала, что на практике в стране отсутствует единообразие подходов к ситуации в случаях, когда площадь предоставляемого жилья превышает площадь аварийного помещения. В результате происходят споры между органами власти и собственниками. Они приводят к судебным разбирательствам и затягивает сроки реализации программ. В ряде субъектов страны люди вынуждены доплачивать за каждый избыточный квадратный метр нового жилья, однако в других регионах такие издержки компенсируются за счет бюджета или средств застройщика. Для разрешения проблемы по стране требуется ввести нормативное положение о недопущении обязательной доплаты. Таким образом государство отрегулирует ситуацию, когда из-за типовых планировок новая жилплощадь не совпадает по площади со старыми квартирами.

Предлагаемая модель устанавливает четкий принцип: если площадь предоставляемого жилого помещения превышает площадь аварийного в пределах до 7 кв. м включительно, указанная разница не подлежит оплате со стороны собственника. Яна Лантратова, депутат ГД

По мнению депутата России, применение обновленного механизма позволит сократить число отказов от переселения, а также ускорит реализацию государственных адресных программ и уменьшит судебную нагрузку.

