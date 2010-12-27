В Петербурге угнали "Кадиллак" за пять миллионов рублей

Дорогой автомобиль пропал с парковки на Богатырском проспекте.

Днем 14 марта в полицию Петербурга обратился 47-летний мужчина и заявил об угоне дорогостоящего автомобиля марки "Кадиллак К2ХХ ЕS" 2015 года выпуска. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по городу и Ленобласти.

Потерпевший рассказал, что оставил машину на неохраняемой парковке на Богатырском проспекте. Хозяин авто оценил ущерб в пять миллионов рублей.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Стражи порядка ищут угонщиков.

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