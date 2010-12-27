Мошенницы под видом работников почты ограбили 90-летнюю петербурженку

Злоумышленницы забрали у пенсионерки 2,5 млн рублей.

Накануне в полицию Петербурга обратилась 90-летняя женщина и заявила об обмане и ограблении. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

Потерпевшая рассказала, что к ней в квартиру на улицу Стойкости пришли две незнакомки и представились сотрудницами почты. Под предлогом обмена они забрали у женщины 2,5 млн рублей.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Аферисток ищет полиция.

Ранее мы писали, что петербурженка брала 30 тысяч рублей за фиктивную регистрацию приезжих.

Фото: Piter.TV