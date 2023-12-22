С начала 2024 года в Петербурге в пять раз выросли продажи электромобилей

Самой популярной маркой в Петербурге остается китайский Zeekr.

По итогам I квартала 2024 года в Петербурге в пять раз увеличился спрос на электромобили по сравнению с аналогичными периодом 2023-го. Всего в городе зарегистрировали 566 машин. Об этом пишет издание "Ведомости Северо-Запад" 11 апреля, ссылаясь на отчет "Автостата инфо".

При этом электромобили в городе занимают небольшую долю в общей структуре продаж, но она продолжает расти. Так, в 2023 году на электромобили прошлось 1,75% всех проданных новых "легковушек", уже в I квартале текущего года доля увеличилась до 2,28%.

Самой популярной маркой в Петербурге остается китайский Zeekr. В I квартале в городе зарегистрировали 212 машин этого бренда. На втором месте по спросу Volkswagen (23 авто), на третьем – Avatr (16 электромобилей).

По словам экспертов, рост продаж связан с эффектом низкой базы в 2022-2023 годах и развитием мер поддержки от государства.

В Петербурге отменен транспортный налог на электромобили до 150 л. с., в области таких ограничений нет. Также владельцам таких машин предоставляется право бесплатной парковки и проезда по федеральным трассам. Ия Гордеева, председатель Ассоциации развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры

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