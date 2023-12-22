Петербург стал городом с самой дорогой зарядкой электромобилей

По данным сервиса 2ГИС, сегодня зарядки для электромобилей представлены в 500 городах РФ.

Петербург стал лидером по стоимости зарядки для электромобилей в России, где цена одного киловатта-часа составляет почти 18,9 рубля. Вместе с тем, в Красноярске цена оказалась самой низкой и составила 10,52 рубля.

По данным сервиса 2ГИС, сегодня зарядки для электромобилей представлены в 500 городах РФ, при этом больше всего станций находится в Москве и Петербурге – 466 и 198 соответственно.

На третьем месте располагается Южно-Сахалинск с 123 станциями.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге в тестовом режиме ввели ночной тариф для зарядки электромобилей.

Фото: Pxhere